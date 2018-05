Kassab evita atritos e diz manter boa relação com Lula O prefeito Gilberto Kassab, que é filiado ao DEM e desenvolve sua campanha pela reeleição com constante ataques à petista Marta Suplicy, do PT, disse hoje que não se sentiu atingido pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que chamou seu adversários políticos de "hipócritas" e "oportunistas". "Lula não se referiu a nós", disse o prefeito. "Estou muito tranqüilo, porque minha relação com o presidente é bastante cordial e cooperativa." Kassab fez o comentário em entrevista coletiva, logo após participar de evento esportivo, no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista. Mesmo diante da insistência dos repórteres, que lembraram que Lula referiu-se diretamente ao DEM e ainda acusou os adversários da ex-prefeita Marta de copiarem as propostas que ela apresenta, Kassab não quis alimentar a polêmica. "Nossa relação com o governo do Estado e o governo federal é a melhor possível - com muita cooperação - e continuará sendo assim", insistiu. "O importante numa campanha é apresentar propostas e realizações. E as nossas realizações foram inúmeras. O eleitor quer propostas e nós não vamos nos desviar desse rumo na campanha." À tarde, em outro evento no qual participou como prefeito e não como candidato, dessa vez no Parque do Carmo, na Zona Leste, Kassab voltou a dizer que as críticas de Lula não se aplicam a São Paulo. Mas dessa vez não deixou de lembrar que ele e o presidente estão em palanques diferentes: "Nossa relação é muito madura. Estamos todos conscientes de que ele está em um palanque e nós em outro, mas mantendo boas relações pessoais e administrativas."