Kassab entra para lista dos 'fichas-sujas' da AMB

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) incluiu nesta terça-feira, 29, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM) na lista dos candidatos que respondem a processo na Justiça. Kassab é co-réu em ação por supostas irregularidades quando era secretário da gestão Celso Pitta (1997-2000). Em nota, Kassab disse que a inclusão de seu nome na lista "é injusta e confunde a opinião pública". "Gilberto Kassab foi absolvido em segundo grau de jurisdição e o recurso movido pelo Ministério Público não tem efeito suspensivo. A inclusão, portanto, é incorreta e indevida, pois já há pronunciamento de mérito da Justiça absolvendo o prefeito", disse. Na ação civil pública, ele é acusado junto com o ex-prefeito de ter publicado, com recursos públicos, anúncios em jornais em defesa de supostos "interesses pessoais". Kassab foi absolvido em maio do ano passado, mas o Ministério Público (MP) entrou com recurso extraordinário. Em sua defesa, Kassab afirmou que Tribunal de Justiça já havia julgado improcedente a ação e o assunto estaria superado. Kassab estava de fora da lista da AMB, quando a página na internet foi lançada, e aproveitou para fazer propaganda da inclusão dos nomes dos ex-prefeitos de São Paulo Marta Suplicy e Paulo Maluf. Marta responde a uma ação por desrespeito à Lei de Licitações e Maluf é o campeão em processos na Justiça, sete no total. Kassab não apareceu na listagem, segundo a AMB, porque o TJ não incluiu a ação entre as que correm por improbidade administrativa. Pelo critério da associação, são "fichas-sujas" os candidatos alvos de ações penais ou por improbidade. Marta foi o alvo principal. Kassab chegou a distribuir durante a semana 120 mil panfletos com o título "Sujou", referência direta à adversária. "É uma questão de transparência. A campanha precisa levar informação ao eleitor, deve ser propositiva e de alto nível. É material de campanha", rebateu. Acusação de uso da máquina O jornal Folha de S.Paulo revelou no último domingo que Kassab enviou emails para 26 subprefeitos pedindo que tentassem influir na coleta de dados de pesquisa Datafolha. A mensagem foi enviada pelo prefeito no dia 23 de julho, primeiro dos dois dias do levantamento. O prefeito admitiu ter enviado a mensagem e justificou a medida como reação ao PT que, segundo suas informações, teria a prática de tentar interferir na percepção da população sobre sua gestão. A coligação de Marta entrou com representação na Justiça eleitoral nesta segunda requisitando investigação de uso da máquina pública por Kassab. O candidato à prefeitura de São Paulo Ivan Valente (PSOL) protocolou representação semelhante contra o atual prefeito. (Com Reuters)