Kassab enfrenta racha no PSD após intervenção em MG O presidente do PSD e prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, vai pagar um preço alto pela intervenção no diretório municipal de Belo Horizonte, para garantir apoio ao PT na briga contra o PSDB do senador Aécio Neves (MG) e o PSB do prefeito Márcio Lacerda, que busca a reeleição. Depois de amargar a primeira baixa no PSD, com a desfiliação de seu vice-presidente Roberto Brant (MG), Kassab enfrenta agora a primeira dissidência contra o comando partidário.