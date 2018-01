Kassab enfrenta protesto em evento de criação do PSD O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, enfrentou protesto hoje em evento de anúncio das diretrizes do programa de sua nova legenda, o Partido Social Democrático (PSD). Um grupo de cerca de 10 pessoas interrompeu o início do discurso do prefeito, o que causou confusão na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde é realizada a cerimônia. Os manifestantes carregavam cartazes e deram gritos de ordem contra o aumento da tarifa do ônibus na capital paulista, que passou de R$ 2,70 para R$ 3.