Kassab encerra dia em missa do Padre Marcelo O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, deve finalizar seu dia de campanha, hoje, na missa ministrada pelo Padre Marcelo Rossi, no Santuário do Terço Bizantino, na zona sul. Pela manhã, o candidato fez vistoria em obras de urbanização do Jardim Santa Terezinha, zona leste da capital paulista, onde conversou com eleitores. À tarde, ao lado do governador José Serra (PSDB), Kassab participou da abertura oficial da 20ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi. Depois seguiu para o Comitê Central de Campanha para reunir-se com blogueiros em encontro organizado por uma revista de informática. Hoje também foi dia de Kassab lançar seu 13º desafio à candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), a ex-prefeita Marta Suplicy. "Qual gestão (de Kassab ou de Marta) implantou mais parques?", questionou. Kassab vem lançando desafios diários à ex-prefeita e pedindo para que a população faça comparações entre as gestões. Marta tem ignorado os desafios como estratégia para não polarizar a disputa.