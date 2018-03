Kassab elogia governo Dilma em discurso no Planalto O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), fez rasgados elogios ao governo Dilma Rousseff, na cerimônia de lançamento do programa Melhor em Casa, de atendimento domiciliar do Sistema Único de Saúde (SUS), realizada no Palácio do Planalto. "Seu governo vai muito bem e hoje dá mais um passo nessa imagem", afirmou Kassab, em nome de todos os prefeitos.