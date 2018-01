Kassab elogia Aécio ao lançar PSD em Minas

BELO HORIZONTE - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lançou nesta quinta-feira, 7, em Minas Gerais, o Partido Social Democrático (PSD), com apoio declarado ao governador tucano Antonio Anastasia e elogios ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). Kassab, porém, não quis adiantar se a nova legenda apoiará a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014 ou defenderá uma possível candidatura de Aécio, cotado como um dos principais nomes da oposição.

O prefeito paulistano participou do evento oficial para a criação da legenda em Minas na noite desta quinta, na Assembleia Legislativa do Estado, ao lado de parlamentares que já declararam a intenção de aderir ao partido: os deputados federais Geraldo Tadheu (PPS), Walter Tosta (PMN) e Alexandre Silveira (PPS) e os deputados estaduais Fábio Cherem (PSL), Neider Moreira (PPS) e Hélio Gomes (PSC). Em MG, o PSD será coordenador pelo empresário Paulo Safady Simão.

"A grande maioria dos integrantes do partido caminhou com Anastasia que, ao lado de Aécio Neves, fez nos últimos anos um trabalho extraordinário de recuperação do Estado. Com competência, bons quadros, serviço público", declarou Kassab. "É evidente que o partido aqui, até pela história dos seus quadros, está pronto para continuar contribuindo com o trabalho de Anastasia", disse.

Mas, perguntado se isso significava apoio à candidatura do ex-governador mineiro em 2014, o prefeito preferiu não se posicionar. Disse que o importante é "que o partido dê independência aos seus membros". Segundo ele, os integrantes da nova legenda precisam manter suas convicções e seus compromissos estabelecidos em 2010. "Depois de o partido implantado, constituído, o partido como um todo vai definir seu rumo para 2014."

O prefeito também minimizou o processo disciplinar que seu ex-partido, o DEM, abriu contra ele por ter usado a estrutura da legenda para criar a nova agremiação. Kassab alegou que deseja sorte ao DEM e ao seu presidente, o senador José Agripino Maia (RN), e que espera que os colegas se fortaleçam para permanecer no cenário político nacional.

Sigla. Kassab negou que tenha qualquer atrito com o grupo de Osasco que registrou em cartório a sigla PSD. Sem citar Laudenir Lino de Alencar, Rogério Rodrigues da Silva ou Delbio Camargo Teruel, que aparecem como presidente e vice-presidentes da legenda registrada, disse que essa é uma questão resolvida. "A sigla já foi transferida para o nosso grupo. Esse próprio grupo já tinha tomado a decisão de abrir mão do registro", afirmou.