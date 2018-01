Kassab é vaiado por militantes em evento de comemoração do PT em SP

SÃO PAULO - O ex-prefeito de São Paulo e atual presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi vaiado por militantes do PT em evento que comemora 10 anos do partido dos trabalhadores no governo federal realizado nesta quarta-feira, 20. Quando Kassab foi convocado para compor a mesa do seminário um militante chamou o ex-prefeito de "ladrão".

O evento, que reúne o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff, começou com a maior parte dos militantes fora do hotel sem conseguir entrar no evento. Um grupo de petistas irritados com a dificuldade para entrar chegou a chutar uma jornalista. A fila toma conta de toda a entrada do hotel Holiday In.