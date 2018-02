Kassab é o nome do DEM para reeleição em SP, diz Maia

O atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é nome do DEM para disputar reeleição na cidade, segundo informou o presidente do partido, Rodrigo Maia, ao estadao.com.br, nesta quinta-feira, 3."O candidato do DEM (para 2008) é o Kassab. Ele está preparado, mostrou estratégia, e tem todas as condições para derrotar o PT".Segundo Maia, o objetivo é não "abrir espaço" para o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. Veja Também: Ouça a entrevista Sobre um eventual choque com o PSDB, Maia diz que ainda haverá diálogo sobre candidatos, já que os tucanos podem lançar Geraldo Alckmin para prefeitura da cidade. "Alckmin aparece melhor nas pesquisas para governador, não para prefeito. É uma questão natural, Kassab está muito preparado, vem fazendo um ótimo trabalho, ainda mais nesta segunda etapa". Pesquisa Em dezembro, uma pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Ibope deu mais fôlego à tese de que Alckmin tem de ser o candidato do PSDB. A sondagem mostrou que o ex-governador e a ex-prefeita e atual ministra do Turismo, Marta Suplicy (PT), são os favoritos na corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 27% e 24%, respectivamente. Kassab aparece em terceiro lugar, com 12%. Num cenário sem o prefeito, o tucano leva a melhor, com 32% contra 28% de Marta. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais. Pelo calendário eleitoral, os partidos têm até 30 de junho do próximo ano para escolher seus candidatos às eleições municipais. Texto atualizado ás 19 horas (Com AE)