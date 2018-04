Kassab e Marta fazem campanha na Zona Sul Os candidatos que disputam o segundo turno da eleição à prefeitura de São Paulo, marcado para o próximo dia 26, Gilberto Kassab e Marta Suplicy, fazem campanha na Zona Sul, hoje. Líder nas pesquisas, o atual prefeito e candidato à reeleição Kassab (DEM) vistoria, desde as 10 horas, a reforma na Escola Municipal de Futebol Jack Marin, no Parque da Aclimação. Por volta das 11 horas, Kassab fará uma caminhada na Avenida Cursino, na esquina com Avenida Nossa Senhora da Saúde. Já ex-prefeita e candidata Marta Suplicy (PT) encontrará os moradores do Jardim Colombo, por volta das 10h30.