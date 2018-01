Kassab é 'maior e vacinado', diz Bornhausen O ex-senador Jorge Bornhausen (SC), um dos fundadores do DEM, disse hoje que não irá se esforçar para convencer o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a permanecer no partido. "Isso não é da minha competência", disse o ex-senador, após a cerimônia de posse do novo presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, em um hotel da capital paulista. "A posição que ele adotar eu vou respeitar", acrescentou.