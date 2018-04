Kassab e Maia vão a Brasília para convenção do DEM O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, líder do DEM no Estado, embarcou por volta do meio-dia para Brasília, onde vai participar da convenção nacional do partido. O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), também está a caminho da capital federal. Os dois passaram a noite de ontem e a madrugada de hoje em negociação com dirigentes do PSDB e com o candidato tucano à Presidência, José Serra, em torno da indicação da vaga de vice-presidente na chapa encabeçada por Serra.