Kassab e Maia participam do Conselho Político do DEM

Sérgio Castro/AE SÃO PAULO- Os prefeitos de São Paulo, Gilberto Kassab, e do Rio de Janeiro, Cesar Maia, participaram nesta terça-feira, 22, da reunião do Conselho Político Nacional do DEM, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O evento contou com os principais políticos do partido, como o presidente nacional, Rodrigo Maia, e o líder do DEM no Senado, José Agripino. Na foto, da esquerda para direita, estão Rodrigo Maia, Kassab e Cesar Maia.