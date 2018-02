Kassab e Alckmin disputam autoria da criação de AMAs A área de saúde foi mais uma vez o motivo para troca de farpas entre os candidatos a prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) e Geraldo Alckmin (PSDB). Ex-aliados, os dois disputaram hoje os créditos pela criação das unidades de Atendimento Médico Ambulatorial (AMA). Na terça-feira, a discussão fora por causa do número de médicos contratados por Kassab. O embate começou quando o prefeito contestou a afirmação feita ontem pelo programa eleitoral de Alckmin de que o tucano participara da criação das AMAs. "As AMAs foram desenvolvidas por mim e pelo governador José Serra (PSDB)", afirmou Kassab, depois de vistoriar obras em Heliópolis, na zona sul da cidade. Candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), Alckmin, após evento da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), também na zona sul, rebateu: "Quando Serra assumiu a Prefeitura, pensamos em uma solução para aliviar os prontos-socorros", disse. "Até o nome fomos nós que demos. Quando fui prefeito (de Pindamonhangaba) fiz o AME e aí aqui ficou AMA." Kassab negou a participação de Alckmin na criação dos centros de saúde de sua gestão. "Se Alckmin quisesse ter feito AMAs, teve 12 anos (no governo do Estado) para isso. Poderia ter feito as 115 unidades que fizemos." O ex-governador, por sua vez, questionou a prioridade dada às AMAs pela atual gestão. "A AMA ajuda na urgência, mas para o sistema de saúde funcionar bem precisa de atendimento primário, das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Programa Saúde da Família e centros de especialidades", afirmou Alckmin. Mais que as AMAs, os ex-aliados disputam a atenção de Serra, que defendeu a candidatura de Kassab e a manutenção da aliança PSDB-DEM, mas ontem apareceu no programa de TV de Alckmin, em um depoimento de apoio. Kassab - coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, que usou imagens suas ao lado de Serra na TV, disse não ter se ofendido com o aparecimento do governador no programa do rival. "Alguém duvida da estima que o governador tem por mim e do orgulho que tem da nossa gestão?" Leite em casa Kassab aproveitou a polêmica criada pelo PT por sua campanha ter mostrado na TV a marca do leite distribuído às crianças nas escolas municipais para anunciar que pretende implantar um programa para entregar o alimento na casa das famílias dos alunos. Segundo o prefeito, já há um contrato em negociação com os Correios para entrega do alimento, que deve começar no início de 2009. O partido da adversária Marta Suplicy teve ontem negada representação contra Kassab pelo uso da marca do leite, mas recorreu. "Esse leite está incomodando o PT porque é muito bom", disse Kassab. "O PT tinha que estar feliz porque as crianças estão recebendo um leite de qualidade." Programa eleitoral Indiferente às críticas de caciques do PSDB que consideraram "frio" seu programa, Alckmin afirmou que não pretende mudar nada em sua campanha na TV. Alckmin disse que foi feita uma pesquisa qualitativa que apontou o seu programa como "o mais bem avaliado, direto e verdadeiro". "Gostei muito do programa, e não pretendo fazer nenhuma mudança." Questionado sobre cobranças do PSDB para que seja mais incisivo em sua campanha, ele negou que haja um racha no partido. "O que tenho visto é um grande engajamento do PSDB na campanha", afirmou. Para mostrar a suposta unidade, Alckmin citou a participação de Serra em seu programa, na noite de ontem. "Sempre disse que Serra nos apoiava", disse. "A presença dele não é nenhuma novidade para mim, mas encerra esta especulação."