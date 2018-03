Kassab e 55 vereadores tomam posse na Câmara de SP O prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), tomou posse hoje em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores. Também tomaram posse hoje os 55 vereadores e a vice-prefeita Alda Marco Antônio (PMDB). Kassab fez um agradecimento aos vereadores do PT, que, em sua avaliação, fizeram um trabalho responsável como oposição. Em seu nome e no nome do governador do Estado, José Serra (PSDB) - eleito nas eleições de 2004 e que deixou o cargo em 2006 para concorrer ao governo paulista -, Kassab afirmou que os dois tiveram "a melhor relação possível" com a oposição. Na avaliação do prefeito, o relacionamento com os vereadores foi de cooperação e isso resultou em desenvolvimento para a cidade de São Paulo, "com avanços extraordinários", principalmente nas áreas de saúde, educação e combate à poluição. Ele mencionou especificamente o projeto Cidade Limpa, um dos carros chefes de sua campanha à reeleição, muito bem avaliado pela população paulistana. A sessão solene foi presidida pelo vereador Wadih Mutran (PP-SP), o político mais antigo da legislatura, e teve como primeiro-secretário Aguinaldo Timóteo (PR), o segundo mais antigo entre os vereadores. Todos foram chamados ao plenário para fazer o juramento como novos integrantes da Casa, mas somente Jamil Murad (PCdoB) se manifestou com um discurso. Ele disse torcer pelo fim do conflito entre israelenses e palestinos e pediu o fim "do massacre" contra o povo palestino. O vereador Marco Cintra (PR), indicado pelo prefeito como secretário municipal do Trabalho, participou da sessão e tomou posse como vereador, mas, em seguida, deixou o cargo para o primeiro suplente Kito Formiga (PR). Após a sessão solene, Kassab deixou a Câmara para participar da cerimônia de posse na sede da Prefeitura de São Paulo.