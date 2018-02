Kassab diz que será candidato se for escolhido pelo PSD

"O trabalho se inicia nesse sábado. Ele será coordenado pelo PSD Mulher, que é comandado pela Alda Marco Antonio", disse. Segundo Kassab, a meta é percorrer as 43 regiões de governo do Estado. "Vai começar em Campinas, nesse sábado", reforçou. Os encontros com membros do PSD terão como objetivo coletar as opiniões em relação à candidatura. "No caso do meu nome ser escolhido, eu serei o candidato", disse o ex-prefeito.

De acordo com o coordenador político da região de Campinas, o deputado Guilherme Campos, a candidatura própria é uma tendência natural do partido. "Temos um nome de peso, representativo e competitivo", afirmou, em referência ao atual presidente da sigla. Campos negou que as investigações que acontecem em relação a servidores da gestão Kassab possam atrapalhar os trabalhos pré-eleitorais. "Não tem nenhum motivo para estar se escondendo. É muito mais as pessoas querendo que o PSD esteja no foco, mas a investigação começou no final da administração do Gilberto Kassab, ela continuou e agora tem o resultado", afirmou.