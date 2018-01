Kassab diz que Dilma poupa área social em ajuste

Perguntado sobre as reclamações na base aliada do governo pelo protagonismo dado ao PSD neste início de segundo mandato, Kassab lembrou o apoio dado a Dilma na eleição. "Eu acredito muito na democracia que pressupõe a governabilidade por parte daqueles que ajudaram a vencer as eleições", lembrou o presidente nacional do PSD, primeiro partido a apoiar formalmente a candidatura de Dilma à reeleição, ainda em 2013.

O partido - que apoiou Dilma nacionalmente, mas teve seus diretórios estaduais liberados - garantiu que há união no apoio ao governo no Congresso.

Carnaval

Ao chegar ao camarote da prefeitura no sambódromo, Kassab foi questionado sobre sua opinião em relação ao uso de dinheiro público na promoção de eventos como o carnaval. Depois de elogiar o crescimento da festa em São Paulo, o ex-prefeito disse acreditar na parceria com a iniciativa privada. "O importante é que o carnaval tenha cada vez mais parceria para que o dinheiro (público) possa ser utilizado com saúde e educação. E é o que vem acontecendo", elogiou Kassab.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kassab é um dos poucos políticos no camarote da Prefeitura neste segundo dia de desfiles. A maioria dos secretários municipais e o prefeito Fernando Haddad não devem comparecer ao sambódromo do Anhembi.