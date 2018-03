Kassab diz não temer eventual cassação de candidatura

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), voltou a negar nesta segunda-feira, 28, que tenha tentado manipular os dados da pesquisa de intenção de voto do instituto Datafolha, conforme denúncia do jornal Folha de S.Paulo. Questionado se teme uma eventual cassação de sua candidatura, em razão de ações na Justiça Eleitoral, ele disse: "Não. Eu tenho fé na Justiça Eleitoral". E criticou os opositores. "Se os outros querem ganhar no tapetão, não posso fazer nada", afirmou. Veja Também: Pesquisa Ibope - São Paulo Perfil dos candidatos a prefeito em SP Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito Em razão da denúncia, o candidato do Psol à Prefeitura da capital paulista, Ivan Valente, protocolou ontem, na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, uma representação contra Kassab. O comando de campanha da candidata do PT à Prefeitura, Marta Suplicy, também vai entrar com representação na Justiça Eleitoral. "Vamos pedir que o Tribunal Eleitoral investigue a utilização de funcionários públicos para tarefas que não sejam as suas (o uso da máquina pública) e a tentativa de manipulação de pesquisa eleitoral", reafirmou hoje o coordenador da campanha petista em São Paulo, o deputado federal Carlos Zarattini. De acordo com a denúncia, o prefeito teria acionado várias subprefeituras para que adotassem ações nos locais onde a pesquisa Datafolha seria realizada. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira. Hoje, ao participar do evento que deu início à ampliação para três horas da validade do Bilhete Único, no Terminal Bandeira, região central da cidade, Kassab voltou a justificar o envio de emails aos subprefeitos sob o argumento de que tinha informações de que grupos opositores poderiam influenciar negativamente o seu desempenho na pesquisa. "Não há crise e este é um tema superado", disse.