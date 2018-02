Kassab divide ''sucesso'' com Serra

Enquanto os petistas tentam colar a imagem da candidata Marta Suplicy (PT) à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) aposta todas as suas fichas na associação de seu nome ao do governador de São Paulo, José Serra (PSDB) - seu antecessor na prefeitura e que, até agora, não apareceu na campanha. Ontem, em visita à maternidade do Hospital Nova Cachoeirinha, na zona norte, Kassab disse que compartilha com Serra o sucesso de sua gestão. "Eu sempre divido essa excelente avaliação do governo com a equipe e com o ?ex-governador? José Serra, que iniciou a nossa gestão", disse, sem perceber que havia se equivocado na hora de apresentar o tucano. A imagem e o nome de Serra têm aparecido nos materiais de campanha de reeleição do prefeito. O governador, um dos responsáveis, nos bastidores, pelo lançamento da campanha de Kassab, mesmo com a decisão do PSDB de colocar na disputa o candidato Geraldo Alckmin, tem evitado aparições públicas para não se indispor ainda mais com seu partido. O nome de Serra foi citado por Kassab no momento em que cobrou de Marta que ela apresente dados de sua gestão para comparar com a atual. "Ela precisa mostrar o que fez. O eleitor quer saber o que será feito nos próximos quatro anos, é evidente. Mas aqueles que também já ocuparam cargo público ele vai avaliar pelo que fizeram", afirmou o candidato, após lançar um desafio para que PT e DEM comparem seus governos em relação às realizações no setor de equipamentos esportivos. DIA DOS PAIS Acompanhado do pai, o médico aposentado Pedro Kassab, o prefeito aproveitou a data para uma visita a uma maternidade municipal, onde entregou kits do programa Mãe Paulistana e captou imagens para sua campanha. Três pais de primeira viagem receberam das mãos do prefeito uma sacola do programa, com roupas, cobertores e fraudas para bebê. Segundo o prefeito, a visita era simbólica e de homenagem. Aos jornalistas, ele aproveitou para fazer propaganda do programa. "O Mãe Paulistana está funcionando muito bem, são 240 mil mães atendidas pelo programa", enumerou. Após a visita, Kassab passou por uma feijoada comunitária organizada por 15 entidades de bairro na região de Pirituba. De lá, o prefeito seguiu para sua casa, onde se reuniu com os seis irmãos e o pai para um almoço. Ele ainda participou de um evento organizado pelo vereador Antônio Goulart (PMDB).