Kassab deve compor com PMDB-SP e disputar Senado Depois da desistência do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles para disputar o Senado na chapa do candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, o PSD deve homologar logo mais o nome do ex-prefeito e presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, para essa vaga.