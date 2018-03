Kassab deve apostar em planos de longo prazo para SP Os paulistanos, que viram em 2008 índices de congestionamentos serem batidos sucessivamente (o caos: 266 km de lentidão, às 19h30 do dia 9 de maio), terão de esperar. O tema não é prioridade para o prefeito reeleito Gilberto Kassab (DEM). ?Você não quer que eu repita os erros de administrações anteriores, pensar no curto prazo, me preocupar em colocar nome em placa e não fazer a lição de casa, não é?" Kassab prefere apostar em planos de longo prazo e cita sempre os investimentos em parceria com o Estado na ampliação do Metrô. ?Na nossa gestão, (o investimento foi de) R$ 1 bilhão.? E deposita esperanças no Rodoanel, outra obra tocada pelo Estado, para desafogar as Marginais e liberar os caminhos pela cidade. ?A grande transformação é daqui a um ano, quando tivermos a conclusão do trecho sul. Aí vamos ter uma reanálise do trânsito na cidade." Alguma grande mudança no horizonte? Definitivamente, não. ?São oito anos de uma mesma gestão. É o mesmo governo, a mesma filosofia. A cidade renovou o mandato (assumido em 2005 por Serra). Não tem por que mudar?, diz Kassab. O prefeito promete ficar no cargo até o fim do mandato. ?Chance zero?, falou, sobre uma possível candidatura ao governo do Estado, em 2010. Ano, aliás, em que ele gostaria de ver Serra eleito presidente. ?Ele é a pessoa mais bem preparada hoje na vida pública para se tornar presidente?, enfatizou. Após seis anos sem férias, o prefeito deve descansar em fevereiro. Mas não revela onde. As informações são do Jornal da Tarde.