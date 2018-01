Kassab descarta afastar secretário citado na máfia da merenda O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse nesta segunda-feira, 4, não haver “razão nenhuma” para afastar do cargo o secretário municipal da Saúde, Januário Montone, que teve seu nome envolvido em investigação do Ministério Público de São Paulo (MPE) na citada máfia da merenda. “Ele já se colocou à disposição do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP) para colaborar com as investigações e vai entrar com uma queixa-crime contra o denunciante e, portanto, não há razão nenhuma para afastá-lo”, disse, após entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura.