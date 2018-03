Kassab desafia adversários a mostrar o que fizeram O prefeito São Paulo, Gilberto Kassab, candidato do DEM à reeleição, desafiou hoje os adversários que ocuparam cargos públicos a mostrar, durante o debate de hoje na Rede Bandeirantes de Televisão, o que fizeram nos mandatos. "Espero um debate de alto nível, em que todos mostrem suas propostas e que aqueles que já ocuparam cargos públicos mostrem o que fizeram." Entre os opositores, os candidatos Marta Suplicy (PT) e Paulo Maluf (PP) já foram prefeitos da capital paulista e Geraldo Alckmin (PSDB) foi governador do Estado. Kassab se disse muito otimista e confiante, apesar de nunca ter participado de um debate eleitoral ou concorrido a um cargo majoritário. "O que vamos mostrar nesta noite é que São Paulo pode superar seus desafios, principalmente no campo social, como ficou provado na minha gestão."