Kassab defende secretário e nega quebra de sigilo fiscal

O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) negou nesta quarta-feira, 25, que dados de movimentações financeiras da Projeto Consultoria Financeira Ltda - empresa aberta pelo ministro da Casa Civil, Antonio Palocci - tenham sido vazados da base de informações tributárias da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira, 24, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, havia dito que valores sobre o faturamento da consultoria haviam sido descobertos através da administração paulistana, via arrecadação do ISS pago pela Projeto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não houve esse vazamento. Ficaríamos muito indignados se tivesse acontecido em qualquer órgão da Prefeitura. E seriam acionadas as medidas passíveis de punição", afirmou Kassab.

O prefeito afirmou que a Secretaria Municipal de Finanças já fez uma apuração interna e que recebeu uma ligação do titular da pasta, Mauro Ricardo Costa, ainda na noite de anteontem sobre o resultado dessa medida. Segundo Kassab, foi constatado que todos os acessos aos dados da Projeto na Prefeitura, nos últimos meses,foram autorizados ou a pedido da própria empresa.

"Foi feita uma cuidadosa análise das intervenções no cadastro da empresa (Projeto) e podemos afirmar, tranquilamente, que todas as intervenções nos últimos meses, todas elas, foram a pedido da própria empresa", afirmou Kassab.

O prefeito considerou "legítima e correta" a preocupação de Gilberto Carvalho em relação à quebra de sigilo fiscal da empresa de Palocci. "A preocupação do ministro é igual a nossa", frisou.

Contra-ataque. A afirmação de Carvalho foi feita a partir de informações levantadas pela bancada de vereadores do PT. Foram os parlamentares paulistanos que disseram ao Planalto que o sigilo fiscal da Projeto na Secretaria de Finanças teria sido violado - o titular da pasta é aliado do tucano José Serra. Assim que os petistas acusaram a pasta de Mauro Ricardo, vereadores do PSDB disseram que o PT queria encobrir o "fogo amigo" que, segundo eles, teria sido a origem das denúncias contra Palocci.