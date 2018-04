Kassab defende 'punição exemplar' no mensalão do DEM

Kassab procurou dissociar a crise de imagem do DEM com a aliança do partido com o PSDB para as eleições presidenciais deste ano. Arruda era um dos cotados para concorrer a vice na chapa do possível candidato tucano à Presidência, o governador de São Paulo, José Serra.

"O vice quem escolhe é o (candidato) presidente. Isso não está atrelado ao partido. Estarei ao lado da escolha que for tomada", disse Kassab, ao chegar ao camarote oficial no sambódromo de São Paulo. Hoje é a primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial.

O prefeito falou com a imprensa enquanto aguardava a chegada do governador José Serra, para caminhar pela avenida antes do início dos desfiles das escolas. Na entrevista à imprensa, aproveitou para reiterar seu apoio à possível candidatura de Serra à Presidência. "Torço muito para que Serra seja candidato à Presidência. Ele tem uma carreira que poucos no Brasil têm e está preparado para ser um grande presidente", afirmou o prefeito, citando cargos já ocupados pelo governador.