Kassab defende antecipação das convenções do DEM

Em reunião promovida hoje com lideranças do DEM, o prefeito de São Paulo defendeu a renovação da sigla, com a mudança da sua atual direção. O discurso tem a chancela de quadros importantes da legenda, como o vice-governador eleito por São Paulo, Guilherme Afif Domingos, e o presidente de honra do partido, Jorge Bornhausen. A articulação visa fortalecer o controle de Kassab sobre a sigla, o que poderia dissuadi-lo da intenção de deixar o DEM. Desde o início do ano, lideranças do PMDB ligadas ao presidente nacional do partido, Michel Temer, costuram a filiação do prefeito à sigla e o lançamento do seu nome à sucessão ao Palácio dos Bandeirantes, em 2014.

Após o evento, Kassab destacou que as negociações para mudanças no DEM devem ser feitas sem pressão e com a consonância de todos os lados. O prefeito tratou o possível desembarque do DEM como uma questão pessoal. Diante da insistência dos repórteres, considerou ser um motivo de "muita satisfação" o interesse do PMDB em seu nome e elogiou a legenda como "um grande partido". "Evidentemente, para quem está na vida pública, é um motivo de muita satisfação saber que é bem-vindo em um partido com esta dimensão", afirmou.

O tema também foi tratado pelo governador eleito por São Paulo. Na saída do encontro, Geraldo Alckmin disse que cabe ao prefeito encaminhar a questão e disse que, independente da mudança partidária, a intenção da administração estadual é trabalhar em sintonia com a municipal, intensificando nos próximos anos as parcerias entre as duas esferas de governo.