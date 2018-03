Kassab confirma ter recebido convites de PMDB e PSB

O prefeito afirmou que tem uma conversa agendada com os ex-senadores Jorge Bornhausen (SC) e Marco Maciel (PE) e o senador José Agripino (RN). "Até lá, eu não posso falar sobre o assunto porque seria um desrespeito com os dirigentes do DEM", disse. Na avaliação do prefeito, as conversas com dirigentes de outros partidos são comuns e sua relação com os dirigentes do DEM permanece "a melhor possível". "Muito transparente, fraterna e de parceria", descreveu.

O prefeito negocia sua mudança de partido desde o ano passado. O primeiro a abrir as portas foi o PMDB, até então sob a liderança regional do ex-governador Orestes Quércia. Com a morte de Quércia e o aviso dos peemedebistas paulistas de que o prefeito não seria recebido como "cacique", Kassab se aproximou do PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Como o prefeito pretende levar seus aliados consigo e teme que o DEM reivindique os mandatos, alegando infidelidade partidária, a ideia de lançar uma nova sigla, o PDB, vem se mostrando a alternativa jurídica mais segura. Assim, Kassab poderia criar um "partido de passagem" e em seguida incorporá-lo a outra legenda.