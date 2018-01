Kassab confirma sua candidatura ao governo de SP e a de Meirelles ao Senado

São José do Rio Preto - O presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, falou como candidato durante encontro regional realizado pelo seu partido neste sábado, em São José do Rio Preto, no interior paulista."Já afirmei que aceitarei a missão de, a partir do mês de junho, ser candidato a governador, fazendo essa dobradinha com o Henrique Meirelles, candidato ao Senado", declarou.

Segundo o ex-prefeito, sua campanha não será afetada pelos escândalos envolvendo sua administração, como o da Máfia do ISS. "Isso não vai acontecer porque estou tranquilo e estarei sempre à disposição para esclarecer quaisquer problemas"

Kassab disse ainda estar tão confiante na articulação do PSD que a chapa não só será ratificada em junho, quando sua candidatura para o governo do Estado deverá ser oficializada pela Justiça Eleitoral, como também disputará o segundo turno. "Vamos no esforçar muito para estarmos no segundo turno e chegando lá, vamos definir com aqueles que não chegarem um projeto de consenso para melhor governar São Paulo".

O ex-prefeito afirmou ainda que segue recomendação do partido, de ter candidaturas majoritárias "aonde for possível", e que neste sentido, a sigla vem realizando os encontros regionais para ratificar a sua candidatura ao governo e a do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para o Senado.

Segurança. Mesmo esclarecendo que só fará campanha a partir de junho, Kassab adiantou que o principal tema de sua campanha será a segurança pública."A segurança é hoje a grande preocupação de todos os paulistas; é a grande vulnerabilidade de nosso Estado", afirmou Kassab. "Faltam investimentos em segurança pública. Os servidores, em especial os policiais, precisam ser mais valorizados, receber melhores salários", acrescentou.

Para o ex-prefeito, o Estado também precisa investir mais em equipamentos e no trabalho das polícias. "A Polícia Civil precisa recuperar seu poder de investigação e a Polícia Militar recuperar sua auto-estima", completou. Segundo Kassab, as propostas para a segurança estão sendo preparadas por sua equipe para integrar o Plano de Governo de sua campanha.