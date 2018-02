Kassab confirma ser candidato ao Senado na chapa de Skaf O ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que nestas eleições disputará o Senado na chapa majoritária do candidato a governador Paulo Skaf (PMDB), acabou antecipando nesta segunda-feira, 30, após a convenção estadual do partido que dirige, o destino do ex-governador José Serra (PSDB) nesse pleito. Kassab é amigo de Serra e garantiu: "Se Serra fosse candidato (ao Senado), eu não seria".