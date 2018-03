Kassab confirma que Maciel ocupará conselhos em SP

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, confirmou nesta que convidou o ex-senador Marco Maciel (DEM) para integrar os conselhos administrativos de duas empresas municipais: a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da SPTuris (São Paulo Turismo). De acordo com o prefeito, a escolha de Maciel foi acertada.

"Ele merece por sua atuação na vida pública e a cidade de São Paulo merece ter alguém com tanta experiência, contribuindo com a administração pública", disse Kassab, após participar da abertura de um evento em São Paulo. O senador é uma das principais lideranças do DEM, partido do qual o prefeito se desligou para criar o PSD.