Kassab comemora registro do PSD

Hoje, 1º, os tribunais do Rio de Janeiro e do Acre deram aval para a criação da sigla. De acordo com nota distribuída pela assessoria de imprensa do PSD, Kassab agradeceu aos "mais de 600 mil eleitores" que deram suas assinaturas em apoio à criação do PSD. "O PSD nasce da vontade e do esforço desses brasileiros de todas as regiões. Quero agradecer também à Justiça Eleitoral, que garantiu a correção dos procedimentos legais exigidos pelo processo desenvolvido até agora. Certamente ainda obteremos registros do PSD em muitos outros Estados", disse o presidente nacional do partido.

Já deram aval à sigla de Kassab os tribunais de Santa Catarina, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins, Paraná e Rondônia. O PSD tem um mês para obter o registro do TSE e garantir assim sua participação como sigla nas eleições municipais de 2012.