Kassab comemora libertação de Ingrid Betancourt O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), expressou em nota sua "enorme felicidade" pela libertação de Ingrid Betancourt e 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "É um final feliz para um caso muito triste, em que o radicalismo político resulta nesse tipo de violência", afirmou. Hoje, o prefeito entregou uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Hospital de M''Boi Mirim, zona sul da cidade. Uma ambulância do Samu e outra do Corpo de Bombeiros ficarão na base, marcando o início de uma parceria. Está previsto ainda o compartilhamento de recursos via satélite entre Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Polícia Civil. A Prefeitura planeja construir uma Central de Regulação do Samu, que capte todas as chamadas de emergência, de forma integrada aos Bombeiros. E, até setembro, serão treinados 20 motociclistas socorristas, que farão o primeiro atendimento em casos de emergência até a chegada de uma ambulância.