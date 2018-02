Kassab: caso da Finatec foi 'falha de comunicação' Ao lado do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, o prefeito Gilberto Kassab disse hoje que a assinatura de um contrato de R$ 1,17 milhão por parte da secretaria com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) foi resultado de uma "falha de comunicação". Pesaro esclareceu que nenhum pagamento foi feito à Fundação e que tomou providências para rescindir o contrato. "Não foi pago um tostão para a Finatec", afirmou. A Fundação, ligada à Universidade de Brasília (UnB), é alvo de investigações do Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) e da Corregedoria Geral do Município de São Paulo por irregularidades. Kassab chegou a culpar o secretário pelo erro, mas hoje, em entrevista durante o lançamento do Escritório de Inclusão Social (EIS) do Pari, na Mooca, zona leste da Cidade, foi brando: "Mais que um equívoco da secretaria, foi um erro da própria administração, talvez até falha de comunicação." Segundo Kassab, a secretaria não estava a par da investigação da corregedoria sobre irregularidades envolvendo a Finatec, ocorridas na gestão de Marta Suplicy. "O contrato era questionado, portanto não seria recomendado que ela fosse novamente contratada", disse o prefeito. Kassab, porém, defendeu a atuação de Pesaro a frente da Secretaria. "Em nada uma ação dessas desmerece o excelente trabalho que Floriano vem fazendo", disse. "Incontestavelmente, ele é um dos melhores secretários que tivemos a frente da Assistência Social na história da Cidade." Pesaro foi secretário-chefe da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin (PSDB). A indicação para assumir a pasta na gestão Kassab partiu do também tucano José Serra. Pesaro sustentou desconhecer as denúncias no momento da contratação da Finatec, em novembro de 2007. "Quando assinamos o contrato, ela não estava sob esses olhares", disse. "Quando soubemos das primeiras denúncias, mandamos suspender todo e qualquer pagamento." O conteúdo do contrato é, segundo Pesaro, "absolutamente lícito e legal". "Mas, a essa altura, a Finatec não tem mais condições de prestar nenhum tipo de trabalho", ponderou. Observatório A Fundação compilaria informações das 31 supervisões da rede de Assistência Social da Prefeitura, com dados de mais de 800 convênios, dentro do Observatório de Políticas Sociais. Contratada sem licitação, a Finatec estruturaria uma ferramenta de transparência. "A idéia do Observatório é ter maior controle e monitoramento sobre o gasto público", disse Pesaro. De acordo com o secretário, contribuiu para a escolha da prestadora de serviços a experiência da entidade na estruturação de um observatório social em Porto Alegre (RS). "A proposta veio ao encontro do que precisávamos naquele momento", disse Pesaro. Depois da rescisão com a Finatec, no entanto, Pesaro pretende abrir uma licitação para escolher a empresa que montará o observatório paulistano. "Vamos fazer um processo de licitação", afirmou. "É um pouco mais demorado, mas dá segurança a nós todos", disse. Pesaro negou que a sua pasta tenha qualquer outro contrato firmado com a Fundação. A possibilidade havia sido comentada pelo procurador Ricardo Antônio de Souza. Segundo Souza, a Finatec enviou um documento ao Ministério Público informando que negociava um contrato com a Prefeitura para 2008. O secretário negou a hipótese: "Eles podem até fazer proposta, mas nós não temos qualquer outro contato com a Finatec." Kassab também disse desconhecer outros acordos com a Fundação. "A Prefeitura é muito grande e os secretários tem autonomia, mas, que eu tenha conhecimento, esse é o único contrato da Prefeitura com a Finatec", disse. O prefeito negou-se a comentar os acordos firmados na gestão de Marta: "Prefiro não me manifestar". "Esse processo corre de maneira autônoma, independente, sem a minha interferência e continuará sendo assim", concluiu.