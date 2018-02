Kassab aposta em recuperação de trólebus em SP

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, insistiu hoje, em entrevista à Radio CBN, que, se eleito, uma das prioridades de seu governo será oferecer transporte público de qualidade. Kassab citou o "sucateamento da frota de trólebus elétricos", referindo-se à gestão da ex-prefeita e candidata do PT, Marta Suplicy, e afirmou que está recuperando 200 desses veículos. Ele ressaltou a importância do trólebus por ser um transporte que não polui e disse que irá implementá-lo no Corredor Celso Garcia, na zona leste. Kassab também aproveitou a entrevista para criticar Marta. "É muito fácil dizer que foram feitos corredores de ônibus quando, na realidade, apenas se isolou uma faixa de avenida. Isso não é corredor. É fundamental que se tenha área de ultrapassagem no ponto de parada para diminuir o tempo de viagem." Kassab afirmou que continuará aplicando cerca de 20% do orçamento na área da saúde e que pretende ampliar a rede de Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs). À tarde, ele visitou os escombros do Teatro Cultura Artística, no centro, incendiado na madrugada de ontem. "Encontramos um cenário triste, mas, felizmente, sem vítimas", disse. Kassab anunciou que a Prefeitura criou um grupo, junto com entidades civis, que auxiliará na reconstrução do local. "Junto com a sociedade civil, vamos dar início ao movimento de reconstrução do teatro para que, em 2012, possamos celebrar o centenário do Cultura Artística." Marta Suplicy, candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), não fez campanha hoje porque está gripada.