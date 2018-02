Kassab anuncia apoio a adversário do DEM em SP

Pela manhã, na sede da prefeitura, Kassab confirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que apoia a candidatura de José Police Neto (PSDB) para o comando da Mesa Diretora do Legislativo. O adversário do tucano na disputa é o vereador Milton Leite (DEM), atual relator do Orçamento do Executivo e um dos principais cabos eleitorais do prefeito na zona sul na campanha à reeleição, em 2008.

"Eu tenho muito respeito pelo Milton, mas meu apoio é do Neto. É um apoio isento, não vou interferir na eleição da Mesa. São duas figuras muito importantes na política da cidade e que merecem respeito", afirmou o prefeito. Após a entrevista, Kassab reafirmou às principais lideranças da Câmara o seu apoio ao candidato do PSDB.

A notícia agravou a crise entre o prefeito e os sete vereadores do DEM e com os líderes do "centrão", o bloco que agrega 16 dos 55 parlamentares das legendas PR, PMDB, PTB, PV e PP e a bancada de dez vereadores do PT. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.