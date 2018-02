Kassab altera local de alistamento O prefeito Gilberto Kassab assinou ontem um decreto autorizando a transferência do atendimento das juntas e delegacias de serviço militar para todas as 31 subprefeituras. A partir do próximo semestre, ao completar 18 anos, o jovem poderá se alistar na subprefeitura mais perto de sua casa. Atualmente, mais de 100 mil jovens se alistam em apenas 16 juntas, parte delas nas subprefeituras, o que resulta em aproximadamente 2 milhões de atendimentos nas várias fases.