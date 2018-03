Kassab afirma que deixa a Prefeitura de SP de cabeça erguida

Em sua despedida da Prefeitura de São Paulo, o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse na tarde desta terça-feira, 1, que deixa o cargo com a sensação de dever cumprido e "com a cabeça erguida." Citando o poeta Mário Quintana, Kassab disse que agora vai alçar novos voos em sua carreira política. "Vou cantar em outra freguesia", afirmou, com a voz embargada.

Em um discurso de aproximadamente 15 minutos, Kassab disse que passou os últimos dias entregando obras e que neste momento começa a sentir o vazio ao deixar o posto. Ele ainda deu conselhos para o novo prefeito Fernando Haddad (PT) e recomendou uma atenção especial às finanças municipais, mencionando diretamente a dívida da Prefeitura com o governo federal. "A dívida com a União é impagável. É preciso concluir essas negociações (com o governo Dilma Rousseff). É um combate necessário e urgente", ressaltou.

Ao fazer um balanço de seus sete anos à frente da Prefeitura, Kassab falou de suas realizações nas áreas de transporte, educação, habitação e assistência social. "Até nos últimos momentos, nos preocupamos com o transporte dos paulistanos", exemplificou o ex-prefeito.

Ao final de seu discurso, Kassab desejou sorte ao sucessor e lembrou que apesar de todo o trabalho que realizou no executivo municipal, por ser uma metrópole, São Paulo sempre terá demandas a serem atendidas. "São Paulo é assim: você resolve um problema aqui e aparecem dois ali", finalizou.

A Prefeitura transmitiu a cerimônia ao vivo, por meio de um telão colocado em frente à sede do executivo municipal.