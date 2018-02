Kapaz: proposta de reforma corre risco de ser fatiada O empresário Emerson Kapaz disse que a proposta de reforma tributária do governo corre o risco de ser fatiada no Congresso. "Pode entrar uma coisa muito boa e sair um monstro", disse Kapaz, em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a participação de vários outros empresários e com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo. Kapaz defendeu unidade do setor empresarial reconhecendo as divergências entre os empresários em relação aos itens da proposta. "Antes de irmos ao Congresso, devemos tentar construir, nós, o consenso e chegarmos unidos lá. É preciso ter uma única voz", definiu. Durante o encontro, empresários não deixaram de cobrar do governo a desoneração de diversos setores. "O Brasil vive um momento de crescimento sustentado e é justo que sejam revistos os aumentos (de impostos) feitos em crises passadas", disse Antonino Marmo Trevisan. Segundo ele, o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), por exemplo, em dezembro passado, resultou no aumento de arrecadação. "Presidente, não tema a redução da alíquota. Cada vez que o senhor reduzir as alíquota, aumentará a arrecadação." Já o empresário Edmundo Klotz reclamou da guerra fiscal entre os Estados. "Cada um onera ou desonera seus produtos do jeito que quer e ninguém entende nada", disse. "Por favor, presidente, insista nisso", afirmou.