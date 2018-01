Kamura não pensa em mudar corte de cabelo de Dilma

SÃO PAULO - O cabeleireiro Celso Kamura, responsável pelas madeixas da presidente Dilma Rousseff, disse neste sábado, 5, que, por enquanto, não pensa em mudar o corte da petista. De acordo com Kamura, a presidente tem de manter o atual look por um pouco mais tempo, com o intuito de reforçar a sua imagem.

Ele foi uma das celebridades presentes no Camarote Bar Brahma, o ponto de encontro dos artistas no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. De acordo com Kamura, depois da campanha eleitoral, a presidente ficou mais tranquila. "Ela está ótima, mais calma e está fazendo um bom trabalho".

Kamura, uma das celebridades mais animadas do camarote, disse ainda que não tem em vista um novo corte para a presidente, caso ela deseje mudá-lo. "Eu não sei, não. Mulher é uma coisa que a gente tem de sentir. Uma hora elas querem cabelo, outra hora não querem mais cabelo", respondeu, do alto de uma bota branca de cano longo.