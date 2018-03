Juventude do PSDB critica e depois elogia protestos Pouco mais de 48h depois de emitir uma nota contrária às manifestações que se espalham pelas ruas de todo o País, a Juventude do PSDB, seção da Capital, divulgou na madrugada de quinta-feira, 20, mensagem em que dá os parabéns "à população que tomou as ruas, pela vitória".