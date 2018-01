Jutahy diz que governistas não sabiam da CSLL O líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA), informou que conversou, na manhã de hoje, por telefone, com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para esclarecer a polêmica causada pela divulgação da medida provisória que diminui o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas prestadoras de serviços. Jutahy relatou que, no telefonema a Malan, ficou esclarecido que o ministro não comunicou aos líderes que haveria aumento de tributo para empresas, e que informou apenas que estava tomando providências para que a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse cumprida. O líder tucano disse que, a partir do telefonema, ficou esclarecido que ele (Jutahy) não sabia do aumento antes da divulgação da medida provisória do governo, mas que, como líder de um partido da base governista, acata a medida com base nas informações do ministro da Fazenda de que ele é essencial para o cumprimento da Lei de Responsabilidade.