Justiça vai dizer quem tem ficha limpa, afirma CNBB O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Geraldo Lyrio Rocha, disse hoje que são os tribunais que vão dizer quem tem ficha limpa ou suja no País. Dom Geraldo Lyrio Rocha deu a afirmação ao ser questionado sobre a declaração do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), que alegou ter "a ficha mais limpa do Brasil". "Quem vai dizer quem está com a ficha limpa ou ficha suja são os tribunais. Temos muita confiança que a Justiça brasileira vai atuar com esse dispositivo legal em suas mãos. E a própria sociedade civil vai cobrar das diversas instâncias o respeito a essa decisão", afirmou o presidente da CNBB.