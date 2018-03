Justiça tira do ar propaganda do governo cearense O juiz auxiliar Heráclito Vieira de Sousa Neto determinou a suspensão imediata de uma propaganda institucional do governo cearense. Segundo o despacho judicial, a peça publicitária, veiculada desde o dia 24 de fevereiro nos jornais e canais de televisão locais, continha propaganda eleitoral subliminar antecipada em favor do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), eventual candidato à reeleição.