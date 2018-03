Justiça tenta impedir retorno de deputados de Alagoas

O procurador-geral de Justiça de Alagoas, Eduardo Tavares Mendes, viajou na terça-feira para Brasília, a fim de tentar modificar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que autorizou o retorno dos dez deputados estaduais afastados pela Justiça. Eles são acusados de participação no desvio de mais de R$ 280 milhões da Assembleia. "Decisão judicial é para ser respeitada, mas também pode ser contestada", disse Tavares. Será impetrado um agravo regimental no STF, contra a decisão de Mendes e pedindo o julgamento do mérito da questão, com o afastamento definitivo dos deputados acusados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.