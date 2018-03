Justiça suspende reintegração da fazenda Buriti, no MS

A Justiça Federal em Mato Grosso do Sul suspendeu a ordem de reintegração de posse na fazenda Buriti, que é localizada no município de Sidrolândia. Esta propriedade foi invadida por índios da etnia terena e sua sede foi inteiramente queimada.

A suspensão da reintegração de posse foi concedida pelo juiz substituto da 1ª Vara Federal, Jânio Roberto dos Santos, atendendo a um agravo de instrumento protocolado pela Advocacia Geral da União (AGU), no Tribunal Regional Federal 3ª Região (TRF3), no dia 28 de maio, para suspender a reintegração de posse, contestação que tinha sido feita por causa da ordem de reintegração do dia 15 de maio.