Justiça suspende liminar que censurava jornal baiano

A desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), suspendeu a liminar que impedia o jornal A Tarde de publicar reportagens sobre o também desembargador Rubem Dário Peregrino Cunha. Ele é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de venda de sentenças.

Desde julho, o periódico estava impedido de publicar material sobre o magistrado, por decisão do juiz Márcio Braga, da 31.ª Vara Cível de Salvador. À época, Braga havia concedido liminar a favor do desembargador com base no artigo 54 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que estabelece sigilo sobre sindicâncias contra magistrados.

Rosita, porém, considerou o artigo 220 da Constituição, que pondera, em seu parágrafo primeiro, que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social". De acordo com a desembargadora, a falta de condenação em processos judiciais não impede a veiculação de informações sobre nenhum cidadão - "principalmente os que exercem cargos públicos", afirma.

A suspeita de venda de sentenças que Cunha enfrenta surgiu em setembro do ano passado, quando um filho do desembargador, Nizan Cunha, foi flagrado, em conversa telefônica gravada, negociando em R$ 400 mil uma sentença que seria dada pelo pai favoravelmente ao ex-prefeito de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, Antônio Pascoal Batista. Em junho, o TJ-BA enviou para o CNJ os autos do processo administrativo.

Grupo Estado

Caso semelhante do jornal A Tarde ocorre com o grupo Estado. Tanto o jornal O Estado de S. Paulo quanto o portal estadao.com.br estão há 53 dias sob censura, proibidos por decisão do desembargador Dácio Vieira de veicular qualquer notícia sobre a operação Boi Barrica da Polícia Federal.

Dácio Vieira foi considerado suspeito para julgar e por isso, no último dia 15 de setembro, foi afastado do caso. Porém, a censura foi mantida. Dácio mantém convívio social com José Sarney, tendo até aparecido junto com o presidente do Senado em uma foto da festa de casamento de Mayanna Maia, filha de Agaciel. Porém, o que fez com que Dácio fosse declarado suspeito para julgar o caso foi sua declaração de que o Estado e a mídia empenhavam uma "ação orquestrada mediante acirrada campanha com o nítido propósito de intimidação".

A operação Boi Barrica gira em torno de ilegalidades contra o erário público cometidas pelas empresas de Fernando Sarney, filho do senador José Sarney (PMDB-AP).