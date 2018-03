Justiça suspende demarcação de terra indígena em RR

A liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, é referente à parte que abrange a Fazenda Topografia, onde os proprietários se sentiram prejudicados por um decreto do presidente da República, publicado no dia 21 de dezembro de 2009.

O decreto declarou ser de posse indígena a área localizada em Amajari com extensão de 30.473 hectares. Desse total, 1.500 hectares são da Fazenda Topografia, adquirida em 1943, conforme documentos que comprovam a compra.

Os proprietários entraram com o pedido de suspensão da demarcação no Supremo porque a União determinou a desocupação em trinta dias, "desconsiderando o fato de que a questão ainda está sob análise do Poder Judiciário".