Justiça rejeita denúncia contra governador amazonense A publicidade do governo estadual amazonense em milhares de sacos de pão, distribuídos no início de junho às padarias de Manaus, não constituiu propaganda eleitoral antecipada do governador Omar Aziz (PMN), candidato à reeleição. A conclusão foi do juiz eleitoral Wellington José de Oliveira, que rejeitou hoje a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) feita no dia 9 de junho.