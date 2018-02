Justiça reduz bloqueio de bens de investigados da Máfia do Asfalto

O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), em decisão liminar, reduziu para R$ 252 mil o valor bloqueado de bens e ativos do Grupo Demop, do empresário Olívio Scamatti, acusado de chefiar a Máfia do Asfalto, suposto esquema de fraudes em licitações de 78 prefeituras da região noroeste de São Paulo. O bloqueio aplicado inicialmente pela Justiça Federal de Jales (SP) alcançava o montante de R$ 38 milhões e se estendia a todos os acusados.

A redução foi decretada pelo desembargador Márcio Mesquita, que acolheu pedido da defesa do empreiteiro Olívio Scamatti - ele e outros 18 investigados foram denunciados pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Fratelli, que aponta desvios de R$ 1 bilhão em obras que teriam sido superfaturadas.

Os criminalistas Alberto Zacharias Toron e Luiza Oliver, que defendem Olívio Scamatti, ingressaram com um recurso denominado medida cautelar inominada para reduzir o valor embargado, sob argumento de que a denúncia criminal menciona apenas duas obras em Auriflama (SP) que foram realizadas e entregues pela empreiteira ao município.

"A decisão do TRF3 põe a nu a pressa e a falta de cuidado com que decisões extremamente prejudiciais a pessoas, empresas e, até a empregados, são proferidas", declarou Toron.