Justiça pede demolição de casa de ex-governador de RR A Justiça Federal determinou a demolição da casa do ex-governador de Roraima, Neudo Ribeiro Campos (PP), localizada em Pacaraima, na fronteira de Roraima com a Venezuela. Para o Ministério Público Federal (MPF), que fez o pedido de destruição do imóvel, a construção viola acordo com o país vizinho, que impede qualquer construção a menos de 30 metros da linha fronteiriça.